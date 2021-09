21 settembre 2021 13:01

Rosita Celentano con una “volpe scuoiata” in mano protesta contro le pellicce

Rosita Celentano scende in piazza Duomo a Milano per protestare contro le pellicce a fianco dell’associazione no profit a sostegno degli animali, Peta. Per lanciare un messaggio duro ma chiaro tiene tra le mani una finta volpe scuoiata e mostra il cartello con la scritta: “Ecco quel che resta della tua pelliccia”. Non è la prima volta che l’attrice e presentatrice, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, interviene a difesa degli animali. Pochi giorni fa posava sul divano per i social con i suoi due cagnolini, Euphoria & Morphine, e scriveva: “Due anime che mi amano come nessuno mai”…