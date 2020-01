Incidente sexy per Kate Middleton, guarda che gonna birichina

E' dura la vita da Duchessa! Per Kate Middleton è un continuo slalom tra regole di protocollo da seguire e scivoloni da evitare. Quando non ci si mettono scandali di corte o cognate impertinenti, a complicarle la vita ci pensano le folate di vento birichine che le sollevano la gonna rischiando di metterla in imbarazzo. In visita ad un ospedale per bambini a Londra, la moglie del principe William è stata protagonista di un siparietto in stile Marilyn Monroe. Ma lei non si è lascia certo abbattere: ha sfoggiato il suo sorriso più bello, tenendo a bada lo svolazzamento con le mani. L'orlo, comunque, si è sollevato un po' più del dovuto... per fortuna che Kate ha della gambe perfette!