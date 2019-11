Incidente in casa per Leone, grande paura per i Ferragnez

Brutta disavventura in casa Ferragnez, dove Leone ha sbattuto il capo contro un battiscopa ed è stato portato al pronto soccorso. “Ho perso vent'anni di vita” ha detto Chiara sui social, mentre Fedez accanto a lei mostrava occhi lucidi e spaventati. Si è tagliato e ha perso tanto sangue, per lui sei punti di sutura e tanto spavento per i genitori. Ora sta bene, come ha detto la Ferragni ai fan.

Qualche ora di silenzio social e poi l'annuncio ai 17 milioni di follower su Instagram Stories: "Ciao ragazzi so che vi avevo promesso il Q&A di Chiara Ferragni - Unposted però non riesco a farlo oggi, lo farò domani, non riusciamo neanche a partire per la Lapponia, ho perso tipo 20 anni di vita però Leo sta bene, è finito praticamente con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio qui" dice Chiara indicando la fronte.

"L'abbiamo dovuto portare al pronto soccorso, gli hanno dato 6 punti e basta. Sta bene, adesso. E' stato un pomeriggio intenso" aggiunge la Ferragni.

"Detta così sembra tragica... Sta bene, sembra un pallone da basket adesso però sta bene..." ha cercato di sdrammatizzare Fedez con il viso provato dalle emozioni della giornata. La influencer ha ripetuto il racconto anche in inglese specificando che il bimbo ha perso molto sangue e che quindi si è spaventata tanto. Ora Leone sta bene e i follower lo aspettano con le sue scorribande social...

