In vendita la lussuosa villa di Dolce e Gabbana a Stromboli: vista mozzafiato e sette coloratissime suite

Per chi è in cerca di un appartamento esclusivo, arredato con gusto e classe, a picco sul mare e con una vista mozzafiato, c'è un'occasione unica a Stromboli : la villa di Dolce e Gabbana . Gli stilisti hanno infatti deciso di vendere la loro storica dimora estiva nell'isola sicilana, dove sono state ospitate star come Madonna e Naomi Campbell. A darne notizia l'agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate , che curerà l'affare in esclusiva.

Con 235 metri quadri di interni, sette suite ognuna di un colore diverso e 300 metri quadrati di giardini lussereggianti, la villa è un gioiellino unico. Unica pecca potrebbe essere il prezzo. L'agenzia per ora lo mantiene segreto, anche se in un primo momento erano state diffuse cifre che si aggiravano intorno ai 6 milioni di euro.



Ma per chi vuole solo sognare, la Lionard Luxury Real Estate mette a disposizione le foto esclusive degli interni dell'appartamento, il cui arredamento è stato messo a punto proprio dai due artisti. Pezzi di artigianato unico, come le maioliche dipinte a mano o le tende in pizzo, arricchiscono le camere. E basta affacciarsi a una delle numerose terrazze per godere di uno splendido paesaggio: da un lato vista vulcano e dall'altra sull'isolotto Strombolicchio. Non a caso, la villa si trova in una posizione strategica, ed è per questo raggiungibile solo in elicottero o in barca. Le trattative sono quindi aperte per tutti gli interessati.