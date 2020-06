In Sicilia in topless, Giulia Arena si scaglia contro le critiche: “Ho la cellulite e chissenefrega”

E’ volata da Milano in Sicilia con una gran voglia di rivedere il suo mare. Poi appena arrivata sugli scogli non ha resistito e si è tolta il reggiseno, restando col seno nudo davanti alle onde che si infrangevano. Il video social di Giulia Arena, ex Miss Italia, in topless ha ricevuto tanti applausi e qualche critica. La ex reginetta di bellezza non ha esitato a rispondere a chi l’accusava di avere la cellulite.

“Sono in un posto meraviglioso, ma devo perdere due minuti per precisare… - inizia a spiegare nelle Stories Giulia – Davanti alla cattiveria dilagante, un po’ per carattere e un po’ perché ci ho fatto il callo, me ne frego. Se l’intento è farmi stare male o attirare la mia attenzione è il modo più sbagliato. Ma mi preoccupa vedere questa cattiveria nei confronti di persone che non si conoscono… mi aspetto un tatto e un’intelligenza diversa da madri di famiglia, giovani donne, persone che potrebbero essere mie sorelle, mie amiche… mi dispiace. Mi sembra assurdo…”.

Poi ridendo ripete: “Ho la cellulite e, vi dirò di più, tutte ce l’hanno o si ritoccano. Davanti a un mare che mi è mancato come l’aria, non mi importa delle critiche... Mi frega che commenti che ricevo io da persone che non sono costrette a seguirmi sono purtroppo la matrice di tanti disagi che poi diventano problemi psicologici. Questo video non è rivolto a chi spara a zero, ma è destinato a tutti quelli che devono capire che la normalità è e deve restare normalità… sui social non cerchiamo la perfezione. È bello mostrare anche quei difetti che sono normali. Abbiamo la cellulite e chissenefrega… se mi siedo così ho la panza, è normale… ora chiudiamo questo argomento, credo che pubblicherò tante foto della cellulite quest’anno. Mi andrà particolarmente…”

Infine un consiglio a chi la segue: “Cercate di dare il giusto peso a quello che leggete, perché ci sono persone semplicemente cattive, invidiose, ignoranti, ma non facciamoci distrarre da questa cattiveria…”.

