Il papà di Belen in ospedale, Gustavo Rodriguez ha subito un intervento

"Guarisci presto!" scrive Veronica condividendo la foto con Gustavo reduce dall'operazione che la bacia sulla guancia. Nei commenti specifica: "Gli hanno fatto un intervento chirurgico perché si è 'bucato' il colon! Sta meglio adesso". Anche Cecilia Rodriguez, secondogenita della coppia, condivide lo scatto di mamma e papà: "Li amo con tutto il mio cuore, sono la mia forza", scrive la showgirl argentina.

Rodriguez è reduce dall'esperienza all'"Isola dei Famosi" in coppia con l'ultimo dei suoi tre figli, Jeremias. In Honduras ha dimostrato di avere un carattere determinato, forte e battagliero. Doti che gli torneranno sicuramente utili per recuperare in fretta e tornare presto in forma.