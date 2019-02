Il corsetto è troppo stretto, Kim Kardashian scoppia

Non deve essere semplice trovare un corsetto che riesca a contenere le forme esplosive di Kim Kardashian, e anche quello che la star dei social ha scelto stavolta sembra essere decisamente stretto. La moglie di Kanye West, a Montreal per il vernissage della mostra dedicata allo stilista francese Thierry Mugler, era inguainata in un uno strettissimo abito bianco che esaltava il suo décolleté. L'effetto era... esplosivo!