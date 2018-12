I vip scartano già i regali: guarda cos'hanno ricevuto!

Elisabetta Canalis sotto l'albero ha trovato diverse paia di scarpe, Costanza Caracciolo e Christian Vieri una bottiglia di vino doc, Alena Seredova una camicia scozzese e due tazze per la colazione, Melissa Satta scarpe e cappellini. Le vip non aspettano la viglia di Natale e cominciano ad aprire i pacchi.

Dopo il Natalino dei Ferragnez e la riffa con i regali per gli amici, anche le altre vip si dedicano a pacchi e pacchetti. In pochi mettono i sacchetti sotto l'albero, la maggior parte non vede l'ora di scartare i cadeaux donati alle belle dello showbiz. I follower curiosi possono prendere spunto per i regalini last minute: sfoglia la gallery e guarda cos'hanno ricevuto...