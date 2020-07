Hunter McGrady, la modella più curvy di tutte su Sports Illustrated Tgcom24 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Hunter ha debuttato nel 2017 come concorrente nella ricerca di modelle per Sports Illustrated, ma ora che è stata soprannominata “la modella più curvy di sempre” si sente soddisfatta e appagata. Nel video di backstage in cui appare in immagini davvero sbalorditive afferma di sentirsi più sicura di sé. Ha una missione quella di non fermarsi alla finzione, ma andare oltre ed emergere per quel che si è. Posa sul surf in bikini nero con allacciatura incrociata che attira l’attenzione sui fianchi e sulla scollatura. Fissa la telecamera. E in un altro scatto è inginocchiata in acqua in bikini a righe tra le onde e la brezza marina. "Sono così emozionata per l'uscita di questo servizio", ha scritto ringraziando la rivista: “Sports Illustrated mi ha dato così tanto e ha creato così tante incredibili opportunità per me e gliene sarò per sempre grata”.

