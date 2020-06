Harry stordito dal sesso, diventa il principe “Blow Job”

La Corona inglese trema ancora. Sempre per colpa di Harry e Meghan. Nonostante i duchi di Sussex siano Oltreoceano non smettono di scandalizzare. Questa volta il motivo è nero su bianco sugli scaffali delle librerie in un volume di Lady Colin Campbell, la stessa che 30 anni fa rivelò l’infedeltà di Lady Diana. Si parla di Harry, come un principe stordito dal sesso, in balia di Meghan e denominato “Blow Job” (rapporto orale).

Dopo le rivelazioni che volevano il fratello di William depresso, senza amici, senza lavoro e incapace di ragionare senza la consorte, arriva la bomba: Harry è il principe Blow Job, completamente ottenebrato dal sesso.

Di Meghan si raccontano peste e corna. Si legge che la duchessa sia sempre stata allergica alla vita di corte e ai protocolli reali, che avesse deciso di ribellarsi alla Corona ancora prima di sposarsi, che sogna una vita presidenziale. Gli episodi non mancano: da quando disse “Mi annoio” durante la festa per la Regina a quando scelse l’abito bianco latte per il suo matrimonio e non avorio come avrebbe voluto il protocollo reale (in quanto già sposata).

Si elencano gli scontri con gli assistenti e i camerieri. E pare che Filippo, innervosito dalla presenza della Markle a corte, l’avesse soprannominata “Tungsteno”.

Leggi anche>Meghan Markle incinta? La Regina sarà l’ultima a saperlo

Meghan e Harry volontari in un panificio di Los Angeles IPA 1 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 Instagram 16 di 16 16 di 16 16 di 16 16 di 16 IPA 16 di 16 16 di 16 10 di 16 11 di 16 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: