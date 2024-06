Il principe Harry sulla morte di Lady Diana: "Il dolore mi divorava dentro"

Il principe Harry ha affrontato il tema della morte di Lady Diana anche nella sua autobiografia Spare, uscita a gennaio 2023. E' stato suo padre a dargli la notizia: "Ragazzo mio, mamma ha avuto un incidente in macchina", gli avrebbe detto. "Rammento di aver pensato: 'Incidente... ok, ma sta bene, vero?'... Ricordo con chiarezza quel pensiero che mi attraversa la mente, e anche di aver aspettato paziente che papà mi confermasse che mamma stava bene. Ma anche che non lo fece. Poi dentro di me successe qualcosa e cominciai a implorare in silenzio papà, Dio o entrambi: 'No, no, no'. Papà fissava le vecchie trapunte e le lenzuola. Ci sono state complicazioni, mamma era gravemente ferita ed è stata portata in ospedale, ragazzo mio… Hanno tentato di tutto, ragazzo mio. Mi dispiace, ma non ce l’ha fatta'", si legge nel libro. Nelle stesse pagine il Duca di Sussex racconta anche di aver rifiutato il pensiero di aver perso la madre, e di aver spesso pensato da ragazzino che la Principessa non avesse perso davvero la vita nel tunnel dell'Alma, ma si stesse solo nascondendo.