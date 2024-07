Guendalina Tavassi sposa Federico Perna, nozze a sorpresa alle Maldive

“Corri, mettiti al volo un vestito bianco, abbiamo la cena con il direttore in spiaggia! Comincia così il mio c’era una volta di questa fiaba, dove tutto era perfetto, un altare sulla sabbia immerso tra i colori di un tramonto rosato, i miei figli, vestiti di bianco tra lacrime e sorrisi, i nostri amici, testimoni di questo per sempre ad attenderci commossi in spiaggia, la nostra canzone che ci accompagnava verso l’orizzonte. E tu, al mio fianco, per dire un SÌ che ci unirà per sempre. Grazie di esistere Cuore mio. Ti amo infinitamente. Marito & Moglie” ha scritto Guendalina Tavassi postando un video delle nozze sulla spiaggia con Federico Perna.