Gregoraci, paura passata: amore a Bangkok con Francesco

Spazzata via in poche ore l'angoscia di Elisabetta Gregoraci, sorpresa da una violentissima ondata di tempeste in Thailandia dove era in vacanza per Capodanno, la showgirl torna a sorridere. Aveva messo al corrente i follower della sua preoccupazione, ma in una notte la situazione climatica è migliorata e ora la ex di Flavio Briatore posta foto felici da Bagkok dove si trova insieme al fidanzato Francesco Bettuzzi.