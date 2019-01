Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia dalla tempesta tropicale Pabuk

Fino a qualche giorno fa Elisabetta Gregoraci postava foto da sogno su Instagram dalla Thailandia . Ora, sempre sui social network, la showgirl lancia l'Sos. E' bloccata a causa della tempesta tropicale Pabuk . Il suo volo, come quello di altre migliaia di turisti, è stato cancellato: "Sono al sicuro, sono in albergo. Ma non si può uscire, bisogna stare al riparo", dice in un video.

La tempesta è ancora in corso e tutti devono rimanere chiusi in hotel: "Sarei dovuta partire ieri ma è arrivato Pabuk che si è abbattuto su tutta la Thailandia. Spero tanto che la situazione si possa risolvere perché non è bellissimo... Vi terrò aggiornati nelle prossime ore sperando che non vada via la luce come dicono. Speriamo che la situazione resti sotto controllo", ha proseguito.