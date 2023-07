La gemella bionda del duo Le Donatella si è goduta qualche giorno di relax in Giamaica, mentre la sorella era a Ischia con la figlia Nicole per la presentazione del film "La California", nel quale hanno recitato entrambe.

Sulle spiagge giamaicane, Giulia Provvedi è una bomba sexy. Con addosso bikini striminziti e rivelatori ha scelto pose che enfatizzavano le curve esplosive. A cavalcioni della tavola da paddle, a pancia in giù sull'amaca, in verticale in riva al mare, in posa allo specchio o accosciata sul bagnasciuga... ogni scatto è più bollente dell'altro. Andrea Riso è pazzo di lei e nelle immagini social la tiene ben stretta a sé.

La storia d'amore con Andrea Riso Giulia Provvedi e Andrea Riso fanno coppia da qualche mese, ma sui social non si sono esposti mai troppo. Il primo scatto l'hanno postato dalla vacanza in montagna: l'immagine di un bacio che lasciava poco spazio ai dubbi. "Sono felice" scriveva la cantante in quell'occasione. Oggi lo scenario è decisamente cambiato e le vette innevate hanno lasciato spazio alla sabbia sottile e al mare cristallino dell'isola tropicale ma il loro amore è restato lo stesso. Alla prima vera vacanza di coppia i due sembrano andare perfettamente d'accordo.