Giulia De Lellis si allena con Carlo Gussalli Beretta, ma il suo tiro al piattello scatena le critiche

"Amici, lunghe camminate, lezioni di tiro a volo con maestri incredibili e una sana mangiata... What else?" scrive Giulia condividendo le foto del suo pomeriggio inglese. In visita a una tenuta di campagna, l'influencer ha preso lezioni di tiro al piattello. Prende la mira e spara, supervisionata dall'insegnante e osservata da Carlo. "Brava", la incita lui anche quando il colpo non va a segno, e lei ce la mette tutta per stupirlo.

Una nuova passione per la De Lellis, che nelle avventure si butta sempre a capofitto. Entusiasta della sua esperienza condivide le foto e i video sui social, ma i follower non sono tutti a suo favore. In molti la criticano perché vedono nelle sue prove con il fucile un incitamento all'uso delle armi e un implicito invito a praticare la caccia. Ma c'è anche chi fa notare: "Il tiro a volo è uno sport olimpico".

Sorda alle critiche, Giulia ha già voltato pagina. Per l'ultima notte a Londra sceglie un outfit tutto trasparente per sedurre Carlo. Tra mise succinte e abilità con le armi, Beretta è stato davvero colpito al cuore...