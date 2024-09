Risale a poche settimane fa la prima foto social di Giulia De Lellis e Tony Effe. E’ stato lui a pubblicare lo scatto che li ritrae in auto insieme in atteggiamento molto intimo. "E' stata un'estate bellissima" ha scritto Tony Effe. Appaiono sul sedile della macchina tra le risate con il cantante che appoggia la mano sulle gambe dell’influencer. La loro storia è nata in estate trasformandosi da amicizia a passione. Sono stati avvistati in giro fino all'alba, sono stati al concerto di Geolier a Napoli e sono stati fotografati in spiaggia in Puglia. Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser lui aveva prestato la sua giacca a lei e in molti avevano notato complicità e intesa. Fino alle foto social che hanno confermato.