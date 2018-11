Giulia Bevilacqua col pancione nudo poco prima del parto

Il termine della gravidanza è previsto per il 19 novembre. Manca davvero pochissimo, ma Giulia Bevilacqua non si ferma e posa con il pancione nudo per il settimanale Grazia raccontando come abbia "fatto spazio per questa bambina": recitando incinta e trasferendosi da Roma a Milano in due giorni insieme al marito Nicola Capodanno.