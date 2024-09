Giulia Arena si è sposata, ecco tutte le foto delle nozze con Antongiuseppe Morgia

"Ni maritamu", hanno scritto Giulia Arena e Antongiuseppe Morgia sui social, scegliendo il siciliano per annunciare le nozze. La sposa era bellissima con il suo caschetto biondo e un abito di pizzo che esaltava il suo fisico slanciato, accollato ma con una seducente apertura sulla schiena. Non poteva essere più sorridente la ex Miss Italia e lo stesso vale per l'avvocato, elegantissimo nel suo completo blu tre pezzi. Il rito religioso è stato celebrato nel bellissimo Duomo di Ortigia, la zona più antica di Siracusa, poi per la festa i 100 invitati (tra cui alcuni membri del cast de "Il Paradiso delle signore", fiction di cui Giulia è stata protagonista) si sono spostati in campagna. Una cena sotto le stelle e poi un party scatenato andato avanti fino alle 3 del mattino, finito con lo sposo senza camicia.