Giovanna Civitillo: “Mi sento miracolata”, ecco cos'è successo

"Ci amiamo come il primo giorno", diceva tempo fa Giovanna Civitillo in un’intervista a Verissimo parlando del suo rapporto con Amadeus. Giovanna Civitillo e Amadeus si sono conosciuti negli studi di “L’Eredità” dove lui era il conduttore e lei una delle vallette. E’ scoccata la scintilla e da allora non si sono più lasciati. "Ci sono stati momenti bui nella carriera di Amadeus, in cui lui ha dovuto rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo. Quei momenti ci hanno uniti ancora di più" ha detto lei. Giovanna e Amadeus (già padre di Alice avuta da una precedente relazione) sono genitori di Josè, nato nel 2009, e nel 2019 si sono sposati a Roma.