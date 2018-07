Giorgio Panariello, triangolo d'amore con Claudia e Pochy

La differenza d'età non conta e quei 26 anni che li separano si azzerano davanti all'amore che li unisce, alla passione irrefrenabile e alla voglia di stare insieme. Giorgio Panariello è stato pizzicato ancora (un mese fa stessa spiaggia e stesso mare per la coppia) con la fidanzata Claudia Capellini a Forte dei Marmi. Sul bagnasciuga il comico toscano si lascia andare alle tenerezze con la sua dolce metà e con il cagnolino con cui scambia baci a fior di labbra...

Claudia Maria Capellini, classe 1985, ha un fisico da applauso e facile risulta il paragone con le curve di Belen Rodriguez. Modella originaria di Cremona, fa coppia fissa con l'attore e comico Giorgio Panariello, 57 anni, da circa un anno. Riservati e lontani dalle feste mondane, i due amano trascorrere ore di relax in spiaggia, dove lei sfoggia il suo corpo perfetto regalando anche scorci social a luci rosse. Lui non la perde di vista un momento e fa la guardia del corpo di Claudia concedendosi sviste solo per il loro cagnolino Pochy.