Giorgio Chiellini in festa, dopo lo Juventus Stadium al ristorante con la Seredova e Marchisio

Calici alzati, foto, sorrisi e tanta felicità per segnare un momento fondamentale nella vita di Chiellini. Dopo aver dato tanto con la maglia bianconera ha scelto di mettere termine alla sua avventura. Ha raccolto in un prestigioso ristorante del centro di Torino le persone con cui ha condiviso gli ultimi anni per una festa strepitosa e, dopo la commozione allo stadio, via libera ai festeggiamenti.

Con Chiellini al party c'era Cluadio Marchisio, ex compagno di squadra e grande amico che gli ha dedicato un commovente post social, e la moglie Roberta Sinopoli. Presente anche Alena Seredova, ex moglie dell'ex portiere bianconero Gigi Buffon, a cui è rimasto molto legato. E poi ovviamente non mancava sua moglie, Carolina Bonistalli, che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto le figlie Nina e Olivia. Guarda nella gallery le foto della serata.