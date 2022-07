Giorgia Venturini nuda in barca, pancione esplosivo a Ponza

“Sole Tea. Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma - aveva rivelato la 39enne durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” - Con i movimenti e i primi crampi, l’emozione sale e con lei anche la voglia di vederla”. Si tratta della prima figlia per Giorgia Venturini che a giugno ha sposato De Santis con un bellissimo matrimonio religioso e uno sfarzoso ricevimento in una villa sull'Appia antica a Roma.

Leggi Anche Giorgia Venturini sposa col pancione, guarda quanti vip alle nozze