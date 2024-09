Giorgia da oltre 20 anni fa coppia con Emanuel Lo (ballerino e coreografo tra i prof di "Amici") ed è mamma di Samuel, un 14enne dalla battuta pronta proprio come sua madre. Ma riuscire ad avere un figlio non è stato semplice per la cantante, che a Vanity Fair ha rivelato: "Ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta". Con il suo compagno non si è mai sposata perché nessuno si è mai preso la briga di organizzare le nozze, ma il matrimonio per lei non è una priorità: "Per me è normale dire che la famiglia la fa l’amore", dice.