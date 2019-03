Gigio Donnarumma, sorpresa di Alessia e festa con gli amici

Ha compiuto 20 lunedì, ma per la festa di compleanno ha dovuto attendere. Finalmente rientrato dalla trasferta romana, Gigio Donnarumma ha spento le sue 20 candeline e ha ricevuto la tanta attesa sorpresa di compleanno. Il portiere del Milan ha festeggiato con un party tra amici a Milano con una super torta personalizzata. Ma il regalo più bello è arrivato dalla fidanzata Alessia Elefante che gli ha donato un quadro con il portiere in versione Spiderman e lei in quella di Catwoman.