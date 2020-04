Gigi Hadid è incinta e Fedez ci rimane male: ecco la sua reazione

Una bella novità sta per travolgere la vita di Gigi Hadid e di Zayn Malik. Secondo TMZ, la modella e il cantante ex One Direction avranno presto un bambino. Sarebbe il primo bebè per loro, che sono tornati insieme a gennaio dopo un lungo periodo di rottura. Se tanti fan hanno accolto con gioia la notizia e si sono congratulati con la coppia, altri non l'hanno presa bene: tra loro c'è Fedez, innamorato platonicamente della top model, che su Instagram ha commentato a modo suo.