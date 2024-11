Gigi D'Alessio festeggia Ilaria, la figlia ha preso la terza laurea

Gigi D'Alessio e Carmela Barbato, la sua prima moglie, sono separati da tanti anni ma hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene dei figli. Nelle foto postate da Ilaria si vede la ragazza, nata nel 1992, con i genitori tutti felici e sorridenti. Alla festa per la terza laurea della figlia di Gigi, erano presenti anche i fratelli Luca, 21 anni, conosciuto come LDA, e Claudio, 38, che ha postato un’immagine in cui bacia la sorella e ha scritto: “Chi raggiunge i propri obiettivi è padrone del suo futuro. Auguri sister. Ti voglio un mondo di bene”.