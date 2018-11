Gigi Buffon vince, figli in festa con Ilaria e Alena

Gigi è il primo portiere ad essere insignito di questo premio, che è già stato vinto in passato da altri tre italiani Roberto Baggio, Alex Del Piero e Francesco Totti, e che può essere vinto una sola volta nella vita. Ad applaudirlo mentre a gattoni lasciava la propria impronta sulla Champions Promenade sul lungomare di Monaco c'era Ilaria.



Della D'Amico si vocifera da tempo che sia nuovamente in dolce attesa: i flash sono sempre puntati sulle sue forme, sugli abiti che stringono il punto vita e tradiscono rotondità sospette. La giornalista sorride ai paparazzi e si spupazza i suoi figli, il primogenito Pietro, avuto da Rocco Attisani, e Leopoldo Mattia, il primo con Buffon. Negli scatti del settimanale Diva e Donna, Ilaria procede con piglio deciso insieme ai bimbi con un look sportivo. Serena e rilassata la D'Amico gongola, visto che entro la fine del mese Gigi potrebbe ottenere il divorzio dalla ex moglie.



Stessa serenità in casa Seredova. Alena, negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, è raggiante alla partitella di pallone di David Lee. In attesa di vedere i bambini in campo, il primogenito Louis Thomas si diverte a palleggiare con il compagno della Seredova Alessandro Nasi.