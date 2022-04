Gianluca Grignani, party di compleanno scatenato tra le vip

Ha festeggiato i 50 anni (compiuti il 7 aprile) e l’uscita del nuovo singolo “A Long Goodbye” con un party memorabile.

Gianluca Grignani ha fatto le cose in grande e, dopo il successo scaturito dalla partecipazione a Sanremo in qualità di ospite, ha presentato il quinto singolo che entra a far parte della trilogia “Verde Smeraldo”. Alla festa milanese a base di sushi e calici di bollicine per brindare erano presenti tantissimi vip: da Irama a Cecilia Capriotti, passando per Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Eleonoire Casalegno, il Musazzi, Giacomo Urtis, Pago…