Ghali, baci alle Maldive con la top model Mariacarla Boscono

Alle Maldive non si gira soltanto il video della luna di miele dei Ferragnez. In un angolo incontaminato di paradiso sta nascendo quella che potrebbe diventare la coppia dell'anno. I protagonisti che non ti aspetti sono un rapper e una top, sulle orme di Fedez e Chiara. Ghali e Mariacarla non resistono alla tentazione di un siparietto a due. E così la clip in cui giocano a ping pong sulla sabbia e si scambiano un bacio appassionato con la racchetta in mano fa impazzire il web. E' solo la prima puntata di una love story che sta sbocciando...