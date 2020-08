Georgina Rodriguez tra allenamento e relax in bikini

Fisico perfetto e curve esplosive: per mantenersi in forma Georgina Rodriguez non rinuncia alla sua dose quotidiana di allenamento. Anche sotto il solleone, la compagna di Cristiano Ronaldo si dedica alla sua sessione di squat da condividere su Instagram. Fasciata in un completino attillatissimo si piega sulle ginocchia rivolgendo il lato B incontenibile a favore di obiettivo. A bordo dello yacht di famiglia sfoggia i frutti di tanto duro lavoro con un bikini da perdere la testa.

Tra workout sexy e relax bollente, Georgina non smette mai di incantare i suoi follower con foto seducenti. La sua sessione di ginnastica giornaliera è uno spettacolo da non perdere. Mentre ce la mette tutta con gli esercizi offre un siparietto sexy ai fan. Il completo ginnico le sottolinea ogni curva e lei con movenze esperte fa sì che il fondoschiena sia sempre in bella vista.

Anche quando si gode il meritato riposo non rinuncia alla seduzione. Sospesa sull'acqua in due pezzi viola si gode il sole e la tranquillità, mentre offre ai fan lo spettacolo imperdibile del suo décolleté. La nuova barca di famiglia è la location ideale per i suoi scatti in costume, e lei approfitta di ogni angolo per una nuova posa, sempre più provocante. In famiglia la Rodriguez è una mamma tenerissima e una compagna innamorata, ma non per questo rinuncia alla sensualità. Sui social non esita a condividere foto piccanti, con le forme in primo piano, tra scatti in bikini e altri in lingerie.

