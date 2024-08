"C'è qualcosa che non si paga in questo c...o di Paese?" si domanda Gerogian Cimpeanu nel primo dei video dal titolo "Vivere a Los Angeles". E' in auto con Elisabetta Canalis e la ex velina racconta dei primi approcci con la burocrazia statunitense e poi passa ad elencare i costi esorbitanti per il contratto telefonico, il pane o un semplice gelato. Il secondo filmato racconta il primo incontro, decisamente non andato a buon fine, con un parrucchiere che ha sbagliato il taglio di capelli. Nel terzo il campione di kickboxing e la ex velina vanno al mare insieme, ma Georgian si lamenta per l'acqua torbida. Insomma, non è partita benissimo questa avventura americana per Georgian che però è disposto ad accettare gli inconvenienti per stare insieme a Elisabetta.