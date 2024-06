"Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me" ha detto Georgian Cimpeanu a proposito dei 15 anni che lo separano da Elisabetta Canalis. Anche la distanza che divide Los Angeles (dove vive lei) da Milano (dove abita lui) potrebbe essere un problema per gli altri, ma non per loro: "Non è facile ma va bene così. Riusciamo a vederci quanto basta". I due fanno coppia da un paio d'anni, e il campione di kickboxing ha instaurato un bellissimo rapporto anche con Skyler Eva, la figlia di 8 anni che la sua compagna ha avuto dall'ex marito Brian Perri.