Geolier e Chiara Frattesi insieme, le prime immagini della coppia

Una storia d’amore vissuta in segreto in Sardegna quella della nuova coppia formata da Geolier e Chiara Frattesi. Nonostante i fotografi fossero in agguato il cantante napoletano e l’influencer, sorella del calciatore dell’Inter, sono stati attenti a non farsi beccare durante i loro amoreggiamenti notturni. Pare che cambiassero locale di continuo e viaggiassero su auto sempre differenti per depistare. I paparazzi del settimanale “Chi” però li hanno sorpresi per la prima volta insieme mentre si salutavano: lui diretto in aeroporto, lei pronta a proseguire le sue vacanze sarde.