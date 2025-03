Prima di condividere le immagini con la bimba appena nata, Gaia Bianchi ha postato una storia con un pulcino e un fiocco rosa così da far sapere ai follower che il momento tanto atteso era arrivato. Poi si è mostrata con Arya in braccio nel letto d'ospedale: la mamma con gli occhi pieni di gioia e la bimba accoccolata sul suo petto. Nelle foto si vede anche il papà Tony Boy, visibilmente emozionato. Per la neonata hanno già scelto uno stile che non passa inosservato, con un berretto dal vistoso ponpon di pelliccia e due vistose collane luccicanti adagiate insieme a lei sul letto.