Gaffe social per Belen Rodriguez, spaccia per sua la foto di una modella russa

Belen Rodriguez nella bufera per una foto postata sui social. "Sulle mie scarpe" ha scritto la showgirl condividendo l'immagine di due piedi con eleganti décolleté nere. I follower più attenti non si sono fatti ingannare e nei commenti hanno puntato il dito: "La foto non è tua", le hanno scritto. Lo stesso scatto in effetti è apparso oltre un anno fa sul profilo della modella russa Maya Zoboshta , vera proprietaria delle calzature (e delle gambe).

E' stata Valentina Vignali la prima ad accorgersi della stranezza e nei commenti alla foto di Belen ha taggato Maya che, l'11 aprile, aveva postato la stessa immagine. Subito la 25enne russa ha rivendicato la paternità dello scatto, ricondividendolo nelle storie. "Queste sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il vostro supporto" ha scritto e, qualche ora dopo ha rilanciato: "Però fa piacere quando una blogger con più di 9 milioni di follower spaccia le tue foto per sue". Poi ha continuato, mostrando una nuova immagine di quelle calzature, a ennesima riprova del fatto che sono proprio le sue e di nessun'altra.

La Rodriguez non ha commentato, lasciando che la bufera ormai iniziata faccia il suo corso. Ci pensano però i suoi fan a difenderla. Per molti sarebbe così palese che quei piedi non siano suoi (mancano ad esempio i tattoo sulle caviglie, sottolineano alcuni) da far cadere qualsiasi accusa: Belen non voleva "rubare" la foto di un'altra ma semplicemente ricondividere un'immagine che le era piaciuta. Ma, sostengono gli altri, se così fosse non avrebbe scritto "Sulle mie scarpe", lasciando immaginare di essere lei quella nella foto.

