Francesco Totti, che fisico per l’ex capitano!

In barca al largo di Capri, Francesco Totti posa come un divo con i Faraglioni sullo sfondo. In costume a pantaloncino sfoggia un fisico niente male mentre si gode il caldo sole estivo. La sua foto social fa il paio con quella condivisa da Ilary Blasi , anche lei distesa in posizione tattica per lo scatto, con il décolleté in vista e le lunghe cosce in evidenza.

Si godono le giornate di relax in famiglia ma non perdono di vista i social. "La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano", scrive l'abbronzatissimo Totti a corredo della foto, e fa il pieno di like e commenti per il suo fisico tonico e per il suo passato calcistico. Agli sfottò ci pensano gli amici. Da Alberto Aquilani a Nicola Ventola e Davide Bombardini, lo prendono in giro per la posa plastica e per la frase poetica.

Ilary non è da meno e il suo scatto dal largo di Capri ruba i cuori dei follower. I commenti per le sue grazie al vento si sprecano, e lei rilancia nelle storie giocando a fare la modella durante una cenetta al ristorante. Ci scappa anche la dedica al marito, romantica e bollente insieme: nello scatto in bianco e nero sono distesi l'uno accanto all'altro, con Francesco che guarda verso l'orizzonte poggiando il mento sul gluteo della moglie. Una canzone romantica in sottofondo, il mare come scenario, e il quadretto social è servito.

