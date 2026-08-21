Chiofalo ha spiegato di essere stato morso a entrambe le gambe e di aver avuto la necessità di rivolgersi rapidamente ai medici. Un episodio che lo ha segnato al punto da considerare ormai compromessa la sua estate. Nonostante la paura iniziale, Chiofalo ha fatto sapere di sentirsi meglio dopo le prime cure, pur sottolineando che le lesioni sono ancora presenti e devono essere monitorate. Le ferite restano sotto osservazione Il quadro, stando al racconto condiviso sui social, non sarebbe ancora completamente risolto.