Brutta disavventura estiva per Francesco Chiofalo. L'influencer romano ha dovuto mettere in pausa le vacanze dopo essere finito al Pronto Soccorso a causa di un episodio che lo ha particolarmente spaventato. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Chiofalo attraverso il suo profilo Instagram, dove ha mostrato anche le gambe dopo le cure ricevute in ospedale. Le immagini hanno immediatamente attirato l'attenzione dei suoi follower, preoccupati dalle sue condizioni. Secondo quanto riferito dall'influencer, il problema sarebbe stato provocato dal morso di un ragno violino.
Chiofalo ha spiegato di essere stato morso a entrambe le gambe e di aver avuto la necessità di rivolgersi rapidamente ai medici. Un episodio che lo ha segnato al punto da considerare ormai compromessa la sua estate. Nonostante la paura iniziale, Chiofalo ha fatto sapere di sentirsi meglio dopo le prime cure, pur sottolineando che le lesioni sono ancora presenti e devono essere monitorate. Le ferite restano sotto osservazione Il quadro, stando al racconto condiviso sui social, non sarebbe ancora completamente risolto.
Le zone colpite appaiono infatti ferite e medicate e, proprio per questo, la situazione continua a essere tenuta sotto controllo dai sanitari. Il ragno violino è una specie presente anche in Italia e il suo morso può provocare reazioni locali come arrossamento, gonfiore e prurito. Nei casi più importanti possono, invece, comparire complicazioni che rendono necessaria una valutazione medica. Per questo, di fronte a una possibile puntura o morso sospetto e alla comparsa di sintomi significativi, è fondamentale affidarsi al parere dei professionisti sanitari.
Manuela Carriero al suo fianco
In questo momento di apprensione, Chiofalo può contare anche sulla vicinanza della compagna Manuela Carriero. La ragazza è rimasta accanto all'influencer durante il periodo trascorso in ospedale e ha condiviso sui social una fotografia che lo ritrae durante la degenza. Un gesto accompagnato da un messaggio affettuoso e incoraggiante, con cui Manuela ha cercato di tirare su di morale il compagno.
La preoccupazione dei fan
La fotografia dall'ospedale ha inevitabilmente suscitato numerose reazioni tra i follower dell'influencer. Dopo aver chiarito l'accaduto, Chiofalo ha rassicurato almeno in parte chi lo segue, spiegando di stare meglio rispetto alle ore precedenti. Resta però la necessità di seguire l'evoluzione delle ferite.