clicca per guardare tutte le foto della gallery

Jacopo Zenga, primogenito del portiere Walter, si è sposato dopo due anni d'amore con Clara Milazzo, davanti a un centinaio di invitati. La romantica cerimonia, celebrata nella chiesa di Santa Maria La Nova a Palermo, non ha sancito solo l'unione tra i due ma anche il ritrovamento della pace in famiglia. Lo sposo, infatti, ha finalmente riabbracciato papà Walter, con cui non aveva rapporti da 12 anni.