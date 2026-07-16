Victoria Beckham è il meme dei Mondiali 2026

Chi ha detto che il tifo per la propria squadra del cuore non si può fare anche da seduti? Victoria Beckham è la protagonista di alcuni momenti immortalati durante la partita dei quarti di finale dei Mondiali dell'11 luglio vinta dall'Inghilterra contro la Norvegia. Il gol di Jude Bellingham ha suscitato la reazione esplosiva di tutto lo stadio, mentre l'ex Spice Girl rimaneva impassibile. Sui social è scattato subito il dibattito, a cui ha partecipato anche il marito ed ex capitano dell'Inghilterra David Beckham, che ha difeso la moglie con ironia: “Dentro stava festeggiando, te lo assicuro. Le sue reazioni erano leggermente più lente delle mie”. Ma alla semifinale del 15 luglio, quando l'Inghilterra è stata eliminata dall'Argentina, anche Posh Spice non ha resistito e si è, finalmente, scatenata.