Victoria Beckham mangia lo stesso menu da 25 anni: "Prevalentemente pesce alla griglia e verdure al vapore", ha rivelato il marito David. La stilista ha difeso la sua estrema disciplina, spiegando di preferire cibi semplici e salutari come "avocado e frutta secca, con rare eccezioni concesse a vino rosso e tequila". Il rigore, ammette, è nel suo carattere: "Sono piuttosto estrema in tutto quello che faccio, che si tratti di mangiare, allenarmi, bere oppure non bere". Di frutta ne mangia meno di un tempo, perché, ha detto: "Può farmi sentire piuttosto gonfia". Pur presentando alcune affinità con la dieta mediterranea per la scelta di alimenti sani, questo regime alimentare è estremamente rigido e personale. Gli esperti ricordano che tali abitudini non rappresentano un modello universale da imitare, poiché le necessità nutrizionali variano soggettivamente da individuo a individuo.