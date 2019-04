Per Veronica Maya e Marco Moraci il grande giorno è finalmente arrivato. La coppia si è detta sì (per la terza volta) con una romanticissima cerimonia in chiesa, prima di festeggiare con un party sfavillante tra calici di champagne e fuochi d'artificio organizzato da Enzo Miccio. Doppio outfit per la sposa, durante la celebrazione con un lungo abito bianco con piume sulle spalle e con luccichii color cipria per la festa.