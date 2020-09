Venezia 77, sbarco al bacio per Matteo Salvini e Francesca Verdini

Scarpe lucide nere, in smoking scuro e in ottima forma fisica: è un Matteo Salvini versione relax e innamorato quello che sbarca al Lido mano nella mano con Francesca Verdini, elegante in completo giacca e pantaloni di velluto nero e tacco 12. Lui ha la mascherina con il leone di San Marco, lei nera in tono con la mise. Ad entrambi misurano la temperatura: è sotto i 37, dunque possono risalire la hall dell'Excelsior. La serata comincia così. Fotografi appostati da ore e cronisti pure: Salvini si ferma, risponde e da quel momento si gode il festival di Venezia. "Sono qui per trascorrere tre ore di relax, godermi un bel film, fare contenta Francesca - le cose intelligenti le decide sempre lei - passare una bella serata. Nessuna manipolazione politica - risponde a distanza a Pierfrancesco Favino, il protagonista di Padrenostro che aveva sottolineato di non averlo invitato e di augurarsi che non sia questo il pretesto per etichettare il film in gara per il Leone d'oro a Venezia 77 'pro poliziotti' - mi aspetto di divertirmi, a me Favino come attore piace molto". Con lo smoking, per quanto sorridente e disponibile ai microfoni, risulta un po' rigido: "Se sto a mio agio? Non tanto, a dire il vero - risponde - è la terza volta in vita mia che indosso uno smoking, l'ho fatto alla Scala e al Quirinale". La coppia, poi, mano nella mano, mascherine sul viso, si avvia a uscire dall'hotel per fare i 200 metri che separano l'Excelsior dal red carpet del Palazzo del cinema: la folla è tanta, una voce isolata urla 'vai a casa', ci sono anche gli applausi, la richiesta di selfie e di autografi è accontentata. Sul tappeto rosso ci scappa anche un bacio sulle labbra, i flash si sprecano, poi l'ingresso in platea, mescolati tra il pubblico comune