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© Instagram | Vanessa Incontrada 
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Nuovo look

Vanessa Incontrada ci dà un taglio: la nuova acconciatura per l'estate

La conduttrice stupisce i fan con un taglio di capelli del tutto nuovo in vista del ritorno sul set

22 Giu 2026 - 12:10
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