Vacanza tra amiche per Aurora Ramazzotti, Sara Daniele e Paola Di Benedetto

“Comunque questa è stata una vacanza totalmente improvvisata ed è stata la scelta migliore che potessi fare” scrive Paola Di Benedetto che tornata single dopo l'addio a Federico Rossi è a Capri e Ischia insieme alle amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. “Le Capri’s Angels” scrive la figlia di Pino. Pose sensuali e video divertenti per le tre. E Sara pubblica uno scatto mozzafiato in barca spiegando ai follower: “A furia di stare a stretto contatto con Paola mi sento in dovere di postare una foto a prua di una barca” e la fotografa d'eccezione è la Ramazzotti.