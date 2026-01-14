Tananai, vacanza messicana con la nuova fiamma Camihawke

Il cantante e l'influencer si concedono giorni di relax a contatto con la natura
I rumors sono ormai acqua passata: Tananai (Alberto Cotta Ramusino) e Camihawke (Camilla Boniardi), felici e innamorati, mostrano alcuni scatti su Instagram della loro vacanza in Messico. Pur non essondoci la foto di coppia, il romanticismo traspare da alcune frasi pubblicate da lei. In un carosello che mostra scatti tra le cascate, Camihawke pubblica anche l'estratto di un romanzo: "Per me tu vieni dall'India o da un paese ancora più remoto, scuro, bruno, per me tu sei il deserto e il mare e tutto quanto è mistero". Una dedica (velata) a Tananai, che ha condiviso altrettanti scatti salutando i fan e i follower: "Ciao ragaa sono in Messico! È fantastico e ho pure visto un tipo suonare una foglia guardate che bravo". A inizio vacanza Camihawke scrive in un altro post: "Domani vedo delle altre piramidi e poi faccio un bagno nelle cascate. Sono felice".
La frequentazione fra i due è iniziata a settembre 2025. Prima il video di lui in concerto all'Ippodromo di Milano, poi avvistati insieme al Rifugio SEV di Valmadrera, nel Comasco. Si sono trovati dopo la fine di lunghe relazioni: Tananai si era lasciato con Sara Marino e Camihawke aveva messo un punto alla storia con Aimone Romizi. Si vocifera che a dicembre il cantante avrebbe presentato la fidanzata alla famiglia, di una convivenza e di un fidanzamento ufficiale. Per quanto riguarda, invece, la mancata foto insieme Camihawke ha spiegato in un'intervista: "Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, però adesso ho un'altra età, sono cambiate alcune cose. Ho voglia di provare anche a vivere qualcosa di più nel privato".