Tananai, vacanza messicana con la nuova fiamma Camihawke

I rumors sono ormai acqua passata: Tananai (Alberto Cotta Ramusino) e Camihawke (Camilla Boniardi), felici e innamorati, mostrano alcuni scatti su Instagram della loro vacanza in Messico. Pur non essondoci la foto di coppia, il romanticismo traspare da alcune frasi pubblicate da lei. In un carosello che mostra scatti tra le cascate, Camihawke pubblica anche l'estratto di un romanzo: "Per me tu vieni dall'India o da un paese ancora più remoto, scuro, bruno, per me tu sei il deserto e il mare e tutto quanto è mistero". Una dedica (velata) a Tananai, che ha condiviso altrettanti scatti salutando i fan e i follower: "Ciao ragaa sono in Messico! È fantastico e ho pure visto un tipo suonare una foglia guardate che bravo". A inizio vacanza Camihawke scrive in un altro post: "Domani vedo delle altre piramidi e poi faccio un bagno nelle cascate. Sono felice".