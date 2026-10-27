Anche dall'altra parte del mondo, la routine non cambia. Sveglia alle 5:30 del mattino, controlli di sicurezza in aeroporto e subito in palestra, tra cibo locale e spesa al supermercato. Il viaggio in Cina, in compagnia dell'amico youtuber Ale Della Giusta, non stoppa la nuova vita di Tony Effe. Neanche la febbre e le barriere linguistiche lo fermano. Nelle sue storie Instagram ha fatto capire che si allenerà ogni giorno, persino tra i grattacieli di Zhengzhou. Non per passione o divertimento ma, come ha rivelato lui stesso nelle scorse settimane, per sconfiggere i fantasmi di vent'anni di dipendenza da nicotina e THC, trasformando ogni singolo stimolo in una sudata e faticosa corsa verso la libertà.