Sydney Sweeney fa parlare di nuovo di sé con la provocante pubblicità di Novig, l'app di trading sportivo per appassionati di vari sport, tra cui football americano, baseball, calcio e tennis. La star di "Euphoria" ha posato completamente nuda nello spot con diverse attrezzature: palloni da football e da basket, una porta da hockey e altri articoli sportivi. L'attrice, inoltre, diventerà azionista e partner strategica di Novig. "La campagna nasceva dalla volontà di accogliere un'idea divertente - ha dichiarato l'attrice - Il concetto è semplice: eliminare il superfluo e concentrarsi esclusivamente sullo sport".