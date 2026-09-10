1 di 4
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

gli scatti hot

Sydney Sweeney va a canestro completamente nuda

La star di "Euphoria" ha posato con palloni da calcio, da football e da basket per l'app di trading sportivo Novig, di cui diventerà azionista

10 Set 2026 - 15:11
4 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Sydney Sweeney fa parlare di nuovo di sé con la provocante pubblicità di Novig, l'app di trading sportivo per appassionati di vari sport, tra cui football americano, baseball, calcio e tennis. La star di "Euphoria" ha posato completamente nuda nello spot con diverse attrezzature: palloni da football e da basket, una porta da hockey e altri articoli sportivi. L'attrice, inoltre, diventerà azionista e partner strategica di Novig. "La campagna nasceva dalla volontà di accogliere un'idea divertente - ha dichiarato l'attrice - Il concetto è semplice: eliminare il superfluo e concentrarsi esclusivamente sullo sport".

Google Preferred Site
sydney sweeney

Sullo stesso tema