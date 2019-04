Stefano De Martino e la dedica social al figlio per il compleanno: "Sei la parte migliore di me, di noi"

Un screenshoot del suo cellulare con il volto di Santiago alle 15.03. E' questa la foto postata su Instagram da Stefano De Martino in occasione del compleanno del figlio avuto da Belen Rodriguez. "Sei anni fa a quest'ora sei arrivato tu, da quel giorno tutti i giorni ti penso, ti amo e ti vedo crescere". A queste parole cariche di amore e orgoglio De Martino aggiunge: "Sei la parte migliore di me, di noi". In molti hanno interpretato quella precisazione "di noi" come un ulteriore segno del riavvicinamento di Stefano e Belen: sarebbe davvero un bellissimo regalo di compleanno per Santiago.