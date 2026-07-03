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© Instagram |  Stefano Accorsi e Bianca Vitali 
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Amore solido

Stefano Accorsi e Bianca Vitali: le foto più belle della coppia

Insieme dal 2013, Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono sempre più innamorati

03 Lug 2026 - 15:31
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